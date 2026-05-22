MINIMAXXX LES HALLES DE LA TRANSITION Toulouse
MINIMAXXX LES HALLES DE LA TRANSITION Toulouse samedi 30 mai 2026.
Toulouse
MINIMAXXX
LES HALLES DE LA TRANSITION 46 Rue de Bayard Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Minimaxxx débarque aux Halles de la Transition !
Pendant 2 jours, profitez d’une friperie avec plus de 10 000 pièces de seconde main.
Une exposition de jeunes designers de la mode éthique et indépendantes sera mise en avant.
Poursuivez la soirée avec une programmation musicale mêlant DJ Sets et artistes émergents. .
LES HALLES DE LA TRANSITION 46 Rue de Bayard Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie ld@minimaxxx.com
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English :
Minimaxxx arrives at Les Halles de la Transition!
L’événement MINIMAXXX Toulouse a été mis à jour le 2026-05-18 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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