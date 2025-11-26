Miniville, série d’animation Châteauroux

Miniville, série d’animation

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Mercredi 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Qui ne connaît pas le créateur de contenu Kick Sama doit absolument réserver sa place pour une rencontre inédite avec Théo Munck et Karen Sala.

Vous basculerez très vite dans les mondes déjantés de l’animation Miniville , dont le héros MiniYannick n’est pas un héros mais plutôt une mini crapule intersidérale. C’est une rencontre joyeuse en 2 volets où vous pourrez échanger avec l’animateur en découvrant son parcours, les messages qu’il cherche à transmettre, ses actus. Comment gérer en 2025 son studio d’animation indépendant. Et des démos pour connaître les ficelles pour créer des animations ambitieuses avec un minimum de matos.

Réservation conseillée. .

31 Rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 08 35 35

English :

If you’ve never heard of content creator Kick Sama, you’ll need to reserve your place for an exclusive meeting with Théo Munck and Karen Sala.

German :

Wer den Inhaltsschöpfer Kick Sama nicht kennt, sollte sich unbedingt einen Platz für ein unveröffentlichtes Treffen mit Théo Munck und Karen Sala sichern.

Italiano :

Se non avete mai sentito parlare del creatore di contenuti Kick Sama, dovete prenotare il vostro posto per avere la possibilità di incontrare Théo Munck e Karen Sala.

Espanol :

Si nunca ha oído hablar del creador de contenidos Kick Sama, tendrá que reservar su plaza para tener la oportunidad de conocer a Théo Munck y Karen Sala.

