MinoKino Ciné-danse L’Ourse et l’Oiseau Rue du Foirail Captieux

Rue du Foirail Centre audiovisuel de Captieux Captieux Gironde

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

2026-02-13

Le cinéma de Captieux, en partenariat avec l’ACPG, propose une matinée d’éveil culturel dédiée aux jeunes spectateurs à partir de 3 ans.

En ouverture, la compagnie Entresols présente une adaptation dansée du spectacle Du fil à retordre , offrant un dialogue gracieux entre corps et matière.

La séance se poursuit avec L’Ourse et l’Oiseau (41 min), un voyage animé en quatre contes et quatre saisons. À travers les films Animal rit , Chuuut ! , Émerveillement et L’Ourse et l’Oiseau , les enfants suivent les aventures extraordinaires d’ours tendres, d’oisillons malicieux et de lapins gourmands.

Ces récits explorent avec douceur le bonheur d’être ensemble, l’hibernation ou encore la magie des rencontres inattendues. Une expérience immersive qui mêle spectacle vivant et septième art pour émerveiller petits et grands. .

