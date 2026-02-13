Minokino : L’Ourse et l’oiseau, Cinéma La Lanterne, Bègles

Minokino : L’Ourse et l’oiseau Dimanche 15 février, 10h30 Cinéma La Lanterne Gironde

5,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T10:30:00+01:00 – 2026-02-15T12:00:00+01:00

A partir de 3 ans

En partenariat avec l’ACPG

Le film : L’Ourse et l’oiseau, Mary Caudry

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons : qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Spectacle Efaufiloché par la Cie Entresol, avant le film : Une balade chorégraphique, dialogue du corps avec la matière textile, qui dévoile un univers poétique, passionnant et ludique. ciné cinéma

La Lanterne