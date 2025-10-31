MINOS Musée départemental Arles antique Arles

Du vendredi 31 octobre au samedi 1er novembre 2025 de 19h à 20h15. Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles Bouches-du-Rhône

Le Minotaure est moitié homme, moitié taureau mais complètement monstrueux.

Enfermé dans le Labyrinthe pour être caché aux yeux du monde, on le nourrit en envoyant chaque année une douzaine de jeunes gens dans les profondeurs du dédale. Mais tout n’est peut-être pas encore perdu pour eux si le public est bon joueur associant récit mythologique et jeu vidéo collaboratif, ce spectacle invite le public, manette à la main, à aider les jeunes gens à s’échapper du labyrinthe et à réécrire leur histoire. .

Musée départemental Arles antique Avenue Jean Monnet Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 31 51 03 info.mdaa@departement13.fr

English :

The Minotaur is half-man, half-bull, but completely monstrous.

German :

Der Minotaurus ist halb Mensch, halb Stier, aber völlig monströs.

Italiano :

Il Minotauro è mezzo uomo e mezzo toro, ma completamente mostruoso.

Espanol :

El Minotauro es mitad hombre, mitad toro, pero completamente monstruoso.

