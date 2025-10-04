Minotaure : Obsession Médiathèque – Roanne Roanne

Minotaure : Obsession Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque – Roanne

Le Minotaure, figure mythologique sans visage mais reconnaissable à ses cornes noires…

Exposition par Hélène Barrier, plasticienne – Du 4 octobre au 29 novembre.

Le Minotaure est représenté de multiples façons : corps sans membres, buste ou simple image, habillé ou orné.

Chaque variation explore les blessures de l’enfance, la violence des adultes, la résilience et la transformation de la douleur en création. À la fois victime et bourreau, le Minotaure symbolise une dualité troublante. Les œuvres textiles qui le représentent mêlent archaïsme, animalité et spiritualité, devenant un fil d’Ariane pour affronter le monstre intérieur présent en chacun.

Médiathèque – Roanne 30 Avenue de Paris 42300 Roanne Roanne 42300 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477237150 http://mediathequesroannaisagglomeration.fr

©HB