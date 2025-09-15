Mintzalasai Biarritz

Médiathèque, Atabal, Lac Marion Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Du 15 au 21 septembre, Mintzalasai revient pour sa 14ᵉ édition et transforme Biarritz et Bayonne en terrain de jeu linguistique. Pendant une semaine, l’euskara s’invite partout dans les rues, sur scène, en intérieur, en extérieur et même jusque dans les cuisines. .

Médiathèque, Atabal, Lac Marion Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 20 20

