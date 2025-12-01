Minuit Chambon-la-Forêt

Minuit

Préparez-vous à un voyage féerique au cœur de l’hiver !

Venez écouter l’envoûtante histoire MINUIT présentée par la célèbre Compagnie Les Pechus ! Une représentation pleine d’humour, de mystère et d’aventure pour toute la famille.

Quand ? Ce Dimanche 14 Décembre, à 15h00 pile !

Où ? À la Salle Polyvalente de Chambon la Forêt.

Le Clou du Spectacle Après les applaudissements, la Mairie de Chambon la Forêt vous invite à partager un délicieux Goûter Surprise !

Ne manquez pas ce moment inoubliable de la Saison Culturelle du Loiret un conte captivant suivi d’une pause gourmande pour démarrer les fêtes en beauté .

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 32 28 55

English :

Get ready for a magical journey into the heart of winter!

