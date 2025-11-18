Minuit Sedan

Lors d’une dispute, le personnage principal de cette histoire subit un choc émotionnel si puissant qu’il se sépare en deux. Chacune de ses moitiés hérite d’un caractère bien tranché, sans demi-mesure ni nuances l’une est sombre, cruelle et triste, l’autre dévouée et pleine de bonnes intentions…Minuit nous entraîne dans une aventure librement inspirée de la lecture du conte Le vicomte pourfendu d’Italo Calvino, une histoire à dormir debout, fantastique et philosophique. Avec poésie et humour, le concert dessiné Minuit va nous plonger dans un voyage intérieur tout en contrastes, à la recherche de l’équilibre perdu.Billetterie

MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com

English :

During an argument, the main character of this story suffers such a powerful emotional shock that he splits in two. Each of his halves inherits a clear-cut character, with no half-measures or nuances: one is dark, cruel and sad, the other devoted and full of good intentions…Minuit takes us on an adventure freely inspired by Italo Calvino?s tale Le vicomte pourfendu, a fantastic and philosophical bedtime story. With poetry and humor, the concert Minuit will plunge us into an inner journey full of contrasts, in search of lost equilibrium.Tickets

German :

Die Hauptfigur in dieser Geschichte erleidet während eines Streits einen so starken emotionalen Schock, dass sie sich in zwei Hälften teilt. Jede seiner Hälften erbt einen klaren Charakter, ohne Halbheiten oder Nuancen: die eine ist dunkel, grausam und traurig, die andere hingebungsvoll und voller guter Absichten … Minuit führt uns in ein Abenteuer, das frei von der Lektüre der Erzählung Der gespaltene Vicomte von Italo Calvino inspiriert ist, einer fantastischen und philosophischen Geschichte zum Schlafengehen. Mit Poesie und Humor wird uns das gezeichnete Konzert Minuit auf eine innere Reise voller Kontraste führen, auf der Suche nach dem verlorenen Gleichgewicht.Tickets

Italiano :

Durante una discussione, il protagonista di questa storia subisce uno shock emotivo così forte da dividersi in due. Ciascuna delle sue metà eredita un carattere netto, senza mezze misure o sfumature: una è cupa, crudele e triste, l’altra devota e piena di buone intenzioni… Minuit ci accompagna in un’avventura liberamente ispirata al racconto di Italo Calvino Le vicomte pourfendu, una favola della buonanotte fantastica e filosofica. Con poesia e umorismo, il concerto disegnato di Minuit ci immergerà in un viaggio interiore pieno di contrasti, alla ricerca dell’equilibrio perduto.Biglietti

Espanol :

Durante una discusión, el protagonista de esta historia sufre un choque emocional tan fuerte que se divide en dos. Cada una de sus mitades hereda un carácter bien definido, sin medias tintas ni matices: una es oscura, cruel y triste, la otra devota y llena de buenas intenciones…Minuit nos lleva a una aventura libremente inspirada en el cuento de Italo Calvino Le vicomte pourfendu, un cuento fantástico y filosófico para dormir. Con poesía y humor, el concierto dibujado de Minuit nos sumergirá en un viaje interior lleno de contrastes, en busca del equilibrio perdido.Entradas

L’événement Minuit Sedan a été mis à jour le 2025-08-14 par Ardennes Tourisme