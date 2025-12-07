Minuit sonne Eglise Saint-Maurille Vouziers

Minuit sonne

Minuit sonne est une flânerie musicale et nocturne pour guitare et violoncelle, portée par le duo Canopée. Pendant près d’une heure, Pauline Ngolo et Laura Rouy nous emmènent dans un monde suspendu, entre rêve et mystère. Leurs instruments deviennent complices d’un voyage sensible, entre la fougue de Piazzolla et Duplessy et la douceur de Schubert ou Tchaïkovski.Grattés, frottés, frappés, le violoncelle et la guitare dévoilent toute leur richesse sonore. Un spectacle poétique, contrasté et immersif, idéal pour éveiller l’imaginaire du public et entrer dans la magie de Noël…En partenariat avec JM France. Une représentation scolaire se déroulera ailleurs sur le territoire le lundi 8 décembre en journée…Durée 1hDès 6 ans

English :

Minuit sonne is a musical nocturnal stroll for guitar and cello, performed by the duo Canopée. For almost an hour, Pauline Ngolo and Laura Rouy take us into a world suspended between dream and mystery. Their instruments become accomplices on a sensitive journey, between the ardor of Piazzolla and Duplessy and the gentleness of Schubert and Tchaikovsky, as cello and guitar are strummed, rubbed and struck, revealing their full richness of sound. A poetic, contrasting and immersive show, ideal for awakening the audience?s imagination and entering into the magic of Christmas…In partnership with JM France. A school performance will take place elsewhere in the region on Monday, December 8, during the day… Running time: 1hFrom 6 years old

German :

Minuit sonne ist ein musikalischer, nächtlicher Spaziergang für Gitarre und Cello, der vom Duo Canopée getragen wird. Fast eine Stunde lang entführen uns Pauline Ngolo und Laura Rouy in eine schwebende Welt zwischen Traum und Geheimnis. Ihre Instrumente werden zu Komplizen einer sensiblen Reise zwischen dem Feuer von Piazzolla und Duplessy und der Sanftheit von Schubert oder Tschaikowsky, bei der das Cello und die Gitarre ihren ganzen Klangreichtum entfalten, wenn sie geschabt, gerieben und geschlagen werden. Eine poetische, kontrastreiche und immersive Aufführung, ideal, um die Vorstellungskraft des Publikums zu wecken und in den Zauber von Weihnachten einzutauchen…In Partnerschaft mit JM France. Eine Schulaufführung findet am Montag, den 8. Dezember tagsüber statt.Dauer: 1 Std. Ab 6 Jahren

Italiano :

Minuit sonne è una passeggiata musicale notturna per chitarra e violoncello, eseguita dal duo Canopée. Per quasi un’ora, Pauline Ngolo e Laura Rouy ci portano in un mondo sospeso tra sogno e mistero. I loro strumenti diventano complici in un viaggio sensibile che va dall’energia infuocata di Piazzolla e Duplessy ai toni gentili di Schubert e Tchaikovsky, mentre il violoncello e la chitarra vengono strimpellati, sfregati e colpiti per rivelare tutta la loro ricchezza sonora. Uno spettacolo poetico, contrastante e coinvolgente, ideale per risvegliare l’immaginazione del pubblico ed entrare nella magia del Natale… In collaborazione con JM France. Uno spettacolo per le scuole avrà luogo in un altro luogo della regione lunedì 8 dicembre durante il giorno… Durata: 1 oraDa 6 anni in su

Espanol :

Minuit sonne es un paseo musical nocturno para guitarra y violonchelo, interpretado por el dúo Canopée. Durante casi una hora, Pauline Ngolo y Laura Rouy nos transportan a un mundo suspendido entre el sueño y el misterio. Sus instrumentos se convierten en cómplices de un viaje sensible que va de la energía ardiente de Piazzolla y Duplessy a los suaves tonos de Schubert y Chaikovski, mientras el violonchelo y la guitarra se rasguean, se frotan y se golpean para revelar toda su riqueza sonora. Un espectáculo poético, contrastado y envolvente, ideal para despertar la imaginación del público y adentrarse en la magia de la Navidad… En colaboración con JM France. Una representación escolar tendrá lugar en otro lugar de la región el lunes 8 de diciembre durante el día… Duración: 1 horaA partir de 6 años

