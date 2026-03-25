MINUS CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret
MINUS CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret samedi 30 mai 2026.
MINUS CIE AMAPOLA
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne
Tarif : 8 – 8 – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Un conte randonnée, rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au kazoo !
Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. A travers son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître. Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.
De 3 à 11 ans 45 min 8 .
THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A rambling tale set to the rhythm of original songs accompanied by ukulele and kazoo!
L’événement MINUS CIE AMAPOLA Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
À voir aussi à Muret (Haute-Garonne)
- RENCONTRE LITTÉRAIRE DUNIYA Muret 29 mars 2026
- ZAHO – HORIZON PYRENEES Muret 30 mars 2026
- ZAHO: LA TOURNÉE SALLE HORIZON PYRÉNÉES Muret 30 mars 2026
- LES HOMMES VIENNENT DE MARS – HORIZON PYRENEES Muret 7 avril 2026
- CAFÉ SCIENTIFIQUE LE CANAL DE PANAMA, UNE AVENTURE HUMAINE QUI A CHANGÉ LE MOND DUNIYA Muret 8 avril 2026