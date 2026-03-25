MINUS CIE AMAPOLA THÉÂTRE DES PRÉAMBULES Muret

MINUS CIE AMAPOLA

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Un conte randonnée, rythmé par des chansons originales accompagnées au Ukulélé et au kazoo !

Minus, une petite mouche malmenée par la vie veut le rencontrer ce bonheur dont tout le monde parle et décide de partir à sa recherche. A travers son périple rocambolesque dans un univers pop-up, Minus va traverser toutes les émotions et apprendre à se connaître. Les pages se tournent et dévoilent de nouveaux paysages et personnages qui aideront Minus à trouver sa voie.

De 3 à 11 ans 45 min 8 .

THÉÂTRE DES PRÉAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 www.theatredespreambules.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A rambling tale set to the rhythm of original songs accompanied by ukulele and kazoo!

L’événement MINUS CIE AMAPOLA Muret a été mis à jour le 2026-03-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE