Minus Expo Le Grand Off de la bande dessinée Vaisseau Moebius Angoulême

Vaisseau Moebius 121 rue de Bordeaux Angoulême Charente

Début : 2026-01-29
fin : 2026-02-01

2026-01-29

À l’occasion de la sortie des boîtes Minus 5 et 6, plongez dans l’univers tendre et malicieux de Minus avec 12 auteur·ices du collectif Café Creed.
English :

To coincide with the release of Minus 5 and 6, dive into the tender, mischievous world of Minus with 12 authors from the Café Creed collective.

