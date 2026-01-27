Minute-Papillon Chaource
Minute-Papillon Chaource mardi 3 février 2026.
Minute-Papillon
1 rue Saint Antoine Chaource Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-03 09:30:00
fin : 2026-02-03 11:30:00
Date(s) :
2026-02-03
Mardi 3 février CHAOURCE Minute-Papillon. A partir de 9h30 jusqu’à 11h30.
La MJC/MPT de Chaource et la ludothèque itinérante La Trottinette vous proposent Halte Ludique. Des activités, des jeux et des rencontres pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et assistantes maternelles.
Gratuit et sans inscriptions (appeler au préalable pour confirmer la présence)
Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .
1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com
