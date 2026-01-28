Minute-Papillon

1 rue Saint Antoine Chaource Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 09:30:00

fin : 2026-03-03 11:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Mardi 3 mars CHAOURCE Minute-Papillon. A partir de 9h30 jusqu’à 11h30.

La MJC/MPT de Chaource et la ludothèque itinérante La Trottinette vous proposent Halte Ludique. Des activités, des jeux et des rencontres pour les enfants de 0 à 3 ans, leurs parents et assistantes maternelles.

Gratuit et sans inscriptions (appeler au préalable pour confirmer la présence)

Informations +33 (0)7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com .

1 rue Saint Antoine Chaource 10210 Aube Grand Est +33 7 81 94 47 28 cbarnay.mjcdechaource@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Minute-Papillon Chaource a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance