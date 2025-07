Minute Papillon, Compagnie la Rustine Tergnier

vendredi 13 février 2026.

Minute Papillon, Compagnie la Rustine

7 Rue Marceau Tergnier Aisne

Tarif : 9

9

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Dans un coin de forêt, l'automne se termine doucement et tous

les animaux préparent l'hibernation. Tous ? Non ! Sylvestre, un

jeune écureuil, est déjà prêt…

Trop impatient, il va précipiter l'arrivée de l'hiver et provoquer un

tohu-bohu général dont tout le monde ne sortira pas indemne.

Une aventure où un loup chante les saisons, une chenille cherche

sa place et un jeu de cube se transforme pour nous emmener au

coeur de la forêt.

Envie d'en savoir plus ? Minute papillon !

7 Rue Marceau Tergnier 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 40 24 40 centre.culturel@ville-tergnier.fr

