Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers ! Maison du patrimoine Le Havre

Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers !

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 12:30:00

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Dans le contexte des Trente Glorieuses, les Français s’équipent progressivement d’appareils en tout genre. Réfrigérateur, cuisinière, robots ménagers… Envahissent la cuisine. À travers la collection de l’Appartement Témoin Perret, (re)découvrez les innovations qui ont révolutionné les modes de vie d’après-guerre.

Organisé par Pays d’art et d’histoire

Durée 30 min

Réservation obligatoire .

Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers !

L’événement Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie