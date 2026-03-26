Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers ! Maison du patrimoine Le Havre
Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers ! Maison du patrimoine Le Havre mercredi 8 avril 2026.
Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers !
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 12:30:00
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Dans le contexte des Trente Glorieuses, les Français s’équipent progressivement d’appareils en tout genre. Réfrigérateur, cuisinière, robots ménagers… Envahissent la cuisine. À travers la collection de l’Appartement Témoin Perret, (re)découvrez les innovations qui ont révolutionné les modes de vie d’après-guerre.
Organisé par Pays d’art et d’histoire
Durée 30 min
Réservation obligatoire .
Maison du patrimoine 181 Rue de Paris Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
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English : Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers !
L’événement Minute patrimoine Cuisinons les arts ménagers ! Le Havre a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie
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