Minute patrimoine La Maison des syndicats

119 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 12:30:00

fin : 2026-02-04

Date(s) :

2026-02-04

Inaugurée en 1876 à l’initiative de l’industriel Jules Siegfried, l’imposante construction en brique rouge de l’architecte Théodore Huchon accueille alors le cercle Franklin. Conçu sur le modèle des clubs anglais, il avait pour but le bien-être moral, intellectuel et sportif de la classe ouvrière.

Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Durée 30 min

Réservation obligatoire .

119 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

English : Minute patrimoine La Maison des syndicats

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Minute patrimoine La Maison des syndicats Le Havre a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie