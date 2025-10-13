Minute patrimoine La Maison des syndicats Le Havre
Minute patrimoine La Maison des syndicats Le Havre mercredi 4 février 2026.
Minute patrimoine La Maison des syndicats
119 Cours de la République Le Havre Seine-Maritime
Début : 2026-02-04 12:30:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Inaugurée en 1876 à l’initiative de l’industriel Jules Siegfried, l’imposante construction en brique rouge de l’architecte Théodore Huchon accueille alors le cercle Franklin. Conçu sur le modèle des clubs anglais, il avait pour but le bien-être moral, intellectuel et sportif de la classe ouvrière.
Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.
Durée 30 min
Réservation obligatoire .
119 Cours de la République Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com
