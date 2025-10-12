Minute patrimoine La tour des dockers Le Havre

Minute patrimoine La tour des dockers

La cloche a rythmé la vie des dockers jusqu’en 1962 en sonnant l’embauche et la fin de journée. Elle est aujourd’hui conservée par l’association du Musée maritime mais la tour témoigne toujours de l’activité intense des quais d’autrefois.

Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

