Minute patrimoine Les 1001 vies du pavillon Grosos Le Havre

Minute patrimoine Les 1001 vies du pavillon Grosos

Rue Reine Mathilde Le Havre Seine-Maritime

Située sur l’ancien domaine de Tourneville, la propriété d’un négociant est rachetée en 1876 par Esdras Grosos qui l’agrandit. Le pavillon sert de mairie provisoire de 1945 à 1958 avant de devenir conservatoire de musique jusqu’en 2002.

Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

Rue Reine Mathilde Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

