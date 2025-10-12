Minute patrimoine Marguerite Huré Eglise Saint-Joseph Le Havre

Minute patrimoine Marguerite Huré

Eglise Saint-Joseph 130 Boulevard François 1er Le Havre Seine-Maritime

Collaboratrice privilégiée d’Auguste Perret depuis la mise en lumière de l’église Notre-Dame du Raincy, Marguerite Huré signe les vitraux de l’église Saint-Joseph, chef d’oeuvre testamentaire de l’architecte. Technique, couleur et savoir-faire marquent durablement le parcours et les réalisations de cette maître-verrier exceptionnelle.

Un mercredi par mois, nous vous donnons rendez-vous pour décrypter, en 30 minutes chrono, un élément significatif du patrimoine local et vous donner envie de poursuivre l’exploration au gré d’une visite ou d’une conférence proposée quelques jours plus tard.

