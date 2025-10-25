Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon
Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 25 octobre 2025.
Minutes Kid’s Art
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-10-25 11:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25 2025-10-31
Initiation pour les enfants à l’art de façon ludique à travers des œuvres et des histoires.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
A playful introduction to art for children through works and stories.
German :
Einführung für Kinder in die Kunst auf spielerische Weise anhand von Werken und Geschichten.
Italiano :
Un’introduzione giocosa all’arte per i bambini attraverso opere d’arte e storie.
Espanol :
Una introducción lúdica al arte para niños a través de obras de arte e historias.
