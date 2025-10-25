Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon samedi 25 octobre 2025.

Minutes Kid’s Art

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : 2025-10-25 11:00:00

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-10-31

Initiation pour les enfants à l’art de façon ludique à travers des œuvres et des histoires.

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

A playful introduction to art for children through works and stories.

German :

Einführung für Kinder in die Kunst auf spielerische Weise anhand von Werken und Geschichten.

Italiano :

Un’introduzione giocosa all’arte per i bambini attraverso opere d’arte e storie.

Espanol :

Una introducción lúdica al arte para niños a través de obras de arte e historias.

