Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon

Minutes Kid’s Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon vendredi 14 novembre 2025.

Minutes Kid’s Art

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Focus inédit pour découvrir un artiste qui a marqué l’histoire de l’art.
  .

Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45 

English :

A unique focus on an artist who has left his mark on art history.

German :

Neuartiger Fokus, um einen Künstler zu entdecken, der die Kunstgeschichte geprägt hat.

Italiano :

Un focus unico su un artista che ha segnato la storia dell’arte.

Espanol :

Un enfoque único sobre un artista que ha dejado su huella en la historia del arte.

L’événement Minutes Kid’s Art Montluçon a été mis à jour le 2025-09-18 par Montluçon Tourisme