Minutes Kid's Art Médiathèque Boris-Vian Montluçon vendredi 14 novembre 2025.
Minutes Kid’s Art
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier
Début : 2025-11-14 14:30:00
fin : 2025-11-14
2025-11-14
Focus inédit pour découvrir un artiste qui a marqué l’histoire de l’art.
Médiathèque Boris-Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45
English :
A unique focus on an artist who has left his mark on art history.
German :
Neuartiger Fokus, um einen Künstler zu entdecken, der die Kunstgeschichte geprägt hat.
Italiano :
Un focus unico su un artista che ha segnato la storia dell’arte.
Espanol :
Un enfoque único sobre un artista que ha dejado su huella en la historia del arte.
