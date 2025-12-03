Miny Boutique de Noël Fégréac
Miny Boutique de Noël Fégréac mercredi 3 décembre 2025.
Miny Boutique de Noël
1 rue du Pont Miny Fégréac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-03
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-03
.
1 rue du Pont Miny Fégréac 44460 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 59 16 36 20 surlarivedepontminy@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Miny Boutique de Noël Fégréac a été mis à jour le 2025-11-21 par ADT44