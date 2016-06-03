Mioba spectacle pour les 0-6 ans Civaux

Mioba spectacle pour les 0-6 ans

4 Place de Gomelange Civaux Vienne

Début : 2026-02-04 16:00:00

fin : 2026-02-04 16:30:00

2026-02-04

Par la Cie Fais pas ci, fais pas ça

A travers l’histoire de l’éléphante Mioba, le spectacle aborde le thème du cycle de la vie et l’arrivée des humains sur les territoires des éléphants.

0-3 ans à 10h30

3-6 ans à 16h

Sur inscription- 30 minutes .

4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98

