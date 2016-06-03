Mioba spectacle pour les 0-6 ans Civaux
Mioba spectacle pour les 0-6 ans Civaux mercredi 4 février 2026.
Mioba spectacle pour les 0-6 ans
4 Place de Gomelange Civaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-04 16:00:00
fin : 2026-02-04 16:30:00
Date(s) :
2026-02-04
Par la Cie Fais pas ci, fais pas ça
A travers l’histoire de l’éléphante Mioba, le spectacle aborde le thème du cycle de la vie et l’arrivée des humains sur les territoires des éléphants.
0-3 ans à 10h30
3-6 ans à 16h
Sur inscription- 30 minutes .
4 Place de Gomelange Civaux 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 84 11 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Mioba spectacle pour les 0-6 ans
L’événement Mioba spectacle pour les 0-6 ans Civaux a été mis à jour le 2026-01-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne