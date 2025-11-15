Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires Mios
Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires Mios samedi 15 novembre 2025.
Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires
Mios Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Avec Michel Hugue, Mios se raconte autrement entre petites rues, grandes histoires et anecdotes savoureuses, partez à la découverte du visage authentique de la ville.
Ici, chaque coin de rue a sa légende, chaque maison son secret… et notre guide local adore les partager !
Une balade pleine de charme, d’humour et de surprises, à vivre comme une discussion entre voisins passionnés.
Durée 2h
ouvert à tous à partir de 10 ans gratuit
Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .
Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56
English : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires
German : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires
Italiano :
Espanol : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires
L’événement Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires Mios a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Coeur Bassin