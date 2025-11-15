Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires

Mios Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Avec Michel Hugue, Mios se raconte autrement entre petites rues, grandes histoires et anecdotes savoureuses, partez à la découverte du visage authentique de la ville.

Ici, chaque coin de rue a sa légende, chaque maison son secret… et notre guide local adore les partager !

Une balade pleine de charme, d’humour et de surprises, à vivre comme une discussion entre voisins passionnés.

Durée 2h

ouvert à tous à partir de 10 ans gratuit

Sur réservation à l’Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon. .

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 67 56

English : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires

German : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires

Italiano :

Espanol : Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires

L’événement Mios se raconte autrement visite de la ville entre petites rues et grandes histoires Mios a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Coeur Bassin