Miossec Place Gambetta Bergerac

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac Dordogne

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.

Miossec Chant et guitare / Stéphane Fromentin guitare / Nicolas Méheust clavier et pédales / Régie Sébastien Marcesche / Ingé son Gilles Olivesi / Ingé light Akan Philippe .

Place Gambetta Centre Culturel Michel Manet Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 71 51 centre.culturel@la-cab.fr

