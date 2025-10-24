MIOSSEC – CABARET VAUBAN Brest

MIOSSEC Début : 2025-12-18 à 20:30. Tarif : – euros.

QUAI OUEST MUSIQUES PRÉSENTE : : MIOSSECTonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier, sorti en février 2023. La tournée reçoit un très bel accueil.En compagnie de ses compatriotes de route Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire.Plaisir d’offrir. Joie de recevoir

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CABARET VAUBAN 17 avenue Georges Clémenceau 29200 Brest 29