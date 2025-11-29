MIOSSEC Crozon

MIOSSEC Crozon samedi 29 novembre 2025.

MIOSSEC

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

MIOSSEC

Organisateur Quai Ouest Musiques

Miossec est auteur, compositeur, interprète et parolier. Son album Boire , sorti en 1995 avec à ses côtés Guillaume Jouan et Bruno Leroux, est considéré comme l’un des albums novateurs et fondateurs de la Nouvelle Vague de la chanson française. Le public français l’a définitivement adopté avec son troisième album, Apprendre , qu’il n’aime pas et qu’il considère même comme inaudible. Le Brestois, déterminé et amoureux des mots, des rimes et de la musique, a depuis sorti les albums Brûle (2001), L’étreinte (2006), Chansons ordinaires (2011), Ici-bas, ici même (2014), Mammifères (2016) ou encore Les Rescapés (2017).

Son douzième album Simplifier sorti en février 2023, est un album solaire, ensoleillé. Il a été enregistré dans sa maison de Brest, avec juste une guitare, une basse et une vieille boîte à rythmes pour aller à l’essentiel. Miossec renoue avec l’exercice de l’album bricolé à la maison comme pour son premier enregistrement daté de 1995, “Boire”, réédité dernièrement et rejoué durant une tournée anniversaire pendant laquelle a été écrit et composé “Simplifier”. Le chanteur breton, 59 ans, a souhaité retrouver une simplicité dans la musique, sans trop de pistes et quelque chose de charnel, sans trop d’ordinateurs.

Concert debout

QUAI OUEST MUSIQUES .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

