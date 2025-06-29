MIOSSEC – LA CARENE Brest

MIOSSEC Début : 2026-05-13 à 20:30. Tarif : – euros.

QUAI OUEST MUSIQUES ET LA CARÈNE PRÉSENTENT : MIOSSECTonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.Auteur-compositeur, aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier, sorti en février 2023. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compagnons de route Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir. Joie de recevoir.

LA CARENE 30 RUE JEAN MARIE LE BRIS 29200 Brest 29