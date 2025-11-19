MIOSSEC – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

MIOSSEC Début : 2026-02-13 à 20:00. Tarif : – euros.

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date Simplifier. La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir.

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63