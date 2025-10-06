MIOSSEC – LA LAITERIE Strasbourg

MIOSSEC Début : 2026-05-28 à 19:30. Tarif : – euros.

Chanson pop rockOuverture des portes: 19h30 / début 1ère partie: 20h00Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest. Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date sorti en 2023 « Simplifier ». La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire. Plaisir d’offrir. © Wart

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LAITERIE 17,RUE DU HOHWALD 67000 Strasbourg 67