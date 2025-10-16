Miossec Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Miossec Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 16 octobre 2025.

Miossec

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Après deux ans d’absence, l’emblématique Christophe Miossec est de retour sur scène.

Accompagné par deux musiciens prodigieux, et bretons, Stéphane Fromentin à la guitare et Nicolas Meheust au clavier, le Brestois vient chanter sa résurrection en donnant une large place aux chansons de son nouvel album Simplifier, mais également, en revisitant les grands titres de son répertoire.

Une formule trio minimaliste et électrique qui met en exergue la voix saisissante du chanteur et donne encore plus de force et de vie à ses textes engagés, poétiques et mélancoliques.

Un moment unique, à vivre en toute simplicité. .

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

