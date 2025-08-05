MIOSSEC Place Pierre de Coubertin Lillebonne

MIOSSEC Place Pierre de Coubertin Lillebonne mardi 27 janvier 2026.

MIOSSEC

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne Seine-Maritime

Début : 2026-01-27 20:30:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

Tonnerre, tonnerre, tonnerre de Brest.

Auteur-compositeur aussi lettré que provocateur, l’emblématique chanteur finistérien Miossec a repris la route début 2025 pour défendre son dernier album en date « Simplifier ». La tournée reçoit un très bel accueil. En compagnie de ses compatriotes de route, Stéphane Fromentin et Nicolas Méheust, ils renversent les tables, ils réinventent le répertoire.

Place Pierre de Coubertin Juliobona Lillebonne 76170 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 38 51 88 juliobona@lillebonne.fr

