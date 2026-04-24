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MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 24 avril 2026.

Lieu : PALOMA - GRANDE SALLE

Adresse : 250 Chemin de l'aerodrome

Ville : 30000 Nimes

Département : 30

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 20:30

MIOSSEC Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30

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