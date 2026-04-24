MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes
MIOSSEC PALOMA – GRANDE SALLE Nimes vendredi 24 avril 2026.
MIOSSEC Début : 2026-04-24 à 20:30. Tarif : – euros.
Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.
PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30
À voir aussi à Nimes (30)
- Les journées romaines de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Spartacus, l’esclave qui défia Rome Arènes de Nîmes Nîmes 24 avril 2026
- Miossec Nîmes 25 avril 2026
- Musée de la Romanité spectacles et ateliers autour des Journées Romaines de Nîmes Musée de la Romanité Nîmes 25 avril 2026
- LES JOURNEES ROMAINES DE NIMES ARENES DE NIMES Nimes 26 avril 2026