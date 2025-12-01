Miossec Simplifier Le Mac Orlan Brest

Auteur, compositeur, interprète et parolier, l’artiste n’est plus à présenter.

Après un passage au silence absolu dû à un cancer des cordes vocales, il est de retour pour présenter son album Simplifier, sorti en février 2023.

Ce douzième album est solaire. Il a été enregistré dans sa maison de Brest, avec juste une guitare, une basse et une vieille boîte à rythme pour aller à l’essentiel.

Il renoue avec l’exercice de l’album bricolé à la maion, comme pour son premier enregistrement daté de 1995, Boire, réédité dernièrement et rejoué durant une tournée anniversaire, pendant laquelle il a écrit et composé Simplifier.

Le chanteur breton a souhaité retrouver une simplicité dans la musique, sans trop de pistes et quelque chose de charnel, sans trop d’ordinateurs.

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 55 90

