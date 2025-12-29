MIQUÈU MONTANARO PRÉSENTE MAR SIMFONIA MARITIMA Sète

MIQUÈU MONTANARO PRÉSENTE MAR SIMFONIA MARITIMA

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète Hérault

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

En mêlant poésie, musique et innovation, Miquèu Montanaro offre une expérience, où, tout comme la mer, l’art peut nous transporter, nous unir et nous transformer. Mar est une œuvre à écouter, à ressentir, et à vivre pleinement, tel un souffle d’embruns qui nous ramène à l’essentiel.

Miquèu Montanaro figure emblématique de la scène musicale occitane, est un compositeur et musicien multi-instrumentiste insatiable avec plus d’une quarantaine d’albums à son actif. Tambourinaire peu conventionnel, il pratique l’accordéon, diverses flûtes et bien d’autres curiosités. Il aime multiplier les collaborations, les rencontres, tout en évoluant dans différents genres musicaux, tantôt dans les musiques improvisées, les musiques du monde, la chanson, les nouvelles musiques traditionnelles, la musique ancienne ou encore la musique de chambreSon nouvel opus Mar Simfonia MaritimaCe projet, à la croisée de la musique, de la poésie et de la performance, explore l’âme de la mer dans toute sa dualité espace de liberté et de rêverie autant que frontière impitoyable. Accompagné de l’album Mar, cette œuvre s’impose comme une immersion sensorielle totale, où mots, sons et émotions s’entrelacent pour dessiner un paysage maritime intemporel et universel.En mêlant poésie, musique et innovation, Miquèu Montanaro offre une expérience, où, tout comme la mer, l’art peut nous transporter, nous unir et nous transformer. Mar est une œuvre à écouter, à ressentir, et à vivre pleinement, tel un souffle d’embruns qui nous ramène à l’essentiel.Un spectacle co-organisé avec le Ceucle Occitan SetoriPAF 18€ Adh 12€, moins de 18 ans gratuit .

896 Bd de Verdun Clos St Joseph Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 49 39 27 35 baleinerouge7@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Blending poetry, music and innovation, Miquèu Montanaro offers an experience where, like the sea, art can transport, unite and transform us. Mar is a work to be listened to, felt and lived to the full, like a breath of sea spray that brings us back to basics.

L’événement MIQUÈU MONTANARO PRÉSENTE MAR SIMFONIA MARITIMA Sète a été mis à jour le 2025-12-27 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE