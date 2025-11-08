Mir Han A Geischt Im Hus

Hausgauen Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-11-08 20:15:00

fin : 2025-11-21

2025-11-08 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-16 2025-11-21 2025-11-23

Pour le déjeuner du 16.10 au menu Potage, Bouchée à la reine, Pâtes, Dessert et café pour 30.00 uniquement servi sur réservation.

L’histoire Antoine et Elisabeth sont mariés de longue date. Leurs relations sont devenues tumultueuse. Antoine supporte difficilement l’autorité de son épouse. Dans un acte de désespoir, il concocte un plan maladroit espérant échapper à ce qu’il perçoit comme une prison conjugale. La situation s’envenime rapidement. Son stratagème, loin d’apaiser les tensions, déclenche une série d’évènements rocambolesques . .

Hausgauen 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 6 31 08 63 45

English :

The story Antoine and Elisabeth have been married for a long time. Their relationship has become tumultuous. Antoine finds his wife’s authority hard to bear. In an act of desperation, he concocts a clumsy plan to escape what he perceives as a marital prison. Reservations required

German :

Die Geschichte Antoine und Elisabeth sind seit langem verheiratet. Ihre Beziehung ist tumultartig geworden. Antoine erträgt die Autorität seiner Frau nur schwer. In einem Akt der Verzweiflung heckt er einen ungeschickten Plan aus, in der Hoffnung, dem von ihm als Ehegefängnis empfundenen Zustand zu entkommen. Reservierung erforderlich

Italiano :

La storia Antoine ed Elisabeth sono sposati da molto tempo. La loro relazione è diventata tumultuosa. Antoine ha difficoltà a gestire l’autorità della moglie. In un atto di disperazione, architetta un piano maldestro sperando di sfuggire a quella che percepisce come una prigione coniugale. Prenotazione essenziale

Espanol :

La historia Antoine y Elisabeth llevan mucho tiempo casados. Su relación se ha vuelto tumultuosa. Antoine tiene dificultades para soportar la autoridad de su mujer. En un acto de desesperación, urde un torpe plan con la esperanza de escapar de lo que percibe como una prisión conyugal. Reserva indispensable

