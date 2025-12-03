Mira Mundi

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-03 10:00:00

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Par la Compagnie Melodiam Vitae.

Spectacle expérientiel Théâtre d’objet musical.

0 à 4 ans 35 minFamilles

Fresque vivante, Mira Mundi immerge tout-petits et grands dans une aventure sonore, graphique et poétique au sein d’un monde imaginaire pop-up qui nait et prend vie en temps réel.​

Un musicien joueur en corps et un accessoiriste pêcheur de rêves, nous invitent à rencontrer nos âmes d’explorateurs dans une odyssée artistique miroir du langage de nos rêves, où l’absurde tutoie le sensible et la fantaisie. ​Dans une ode à l’émerveillement, le public se laisse guider de surprises en découvertes, de transformations en magies, au cœur d’une traversée onirique ou le lambda devient extraordinaire.​ La fable musicale, élaborée en live, tisse sa toile sonore à la rencontre de matières brutes et naturelles (eau, papier, bois), de traces laissées, d’ombres projetées, d’objets du quotidien transfor 8 .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 60

English :

Circus of natural objects foam & other fragile installations, from age 4.

German :

Zirkus mit natürlichen Objekten Moos & andere zerbrechliche Installationen, ab 4 Jahren.

Italiano :

Circo di oggetti naturali schiuma e altre installazioni fragili, a partire dai 4 anni.

Espanol :

Circo de objetos naturales espuma y otras instalaciones frágiles, a partir de 4 años.

L’événement Mira Mundi Le Blanc a été mis à jour le 2025-11-06 par Destination Brenne