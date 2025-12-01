Miracle sur Main Street Saint-Zacharie

Miracle sur Main Street

Samedi 20 décembre 2025 à partir de 18h. Maison du peuple Saint-Zacharie Var

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Spectacle musical féerique. Compagnie professionnelle.Enfants

Miracle sur Main Street est un spectacle musical, liant danse en tout style, chants , acrobaties autour de 15 personnages et mondes Disney.

1h40 de féerie pour petits et grands. .

Maison du peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 46 86 55 celdanseandart@gmail.com

English :

Enchanting musical show. Professional company.

