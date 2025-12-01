Miracle sur Main Street Saint-Zacharie
Miracle sur Main Street Saint-Zacharie samedi 20 décembre 2025.
Miracle sur Main Street
Samedi 20 décembre 2025 à partir de 18h. Maison du peuple Saint-Zacharie Var
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Spectacle musical féerique. Compagnie professionnelle.Enfants
Miracle sur Main Street est un spectacle musical, liant danse en tout style, chants , acrobaties autour de 15 personnages et mondes Disney.
1h40 de féerie pour petits et grands. .
Maison du peuple Saint-Zacharie 83640 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 46 86 55 celdanseandart@gmail.com
English :
Enchanting musical show. Professional company.
