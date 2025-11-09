Mirage L’amphitéâtre 3000 Lyon Dimanche 9 novembre, 17h00 36 – 65 €

Découvrez, sur scène, le plus grand spectacle de magie produit actuellement en France.

Gaël Brinet a toujours gardé en tête cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. ».

Avec son spectacle Mirage , le petit prince de la magie a gagné son pari.

Mêlant la grande illusion spectaculaire, le close-up revisité, l’interactivité avec le public et le mentalisme, Mirage raconte son histoire. Celle d’un passionné d’avions et de magie qui a toujours cru en sa bonne étoile, allant jusqu’à imaginer l’apparition, en un claquement de doigts, d’un Alpha Jet de la Patrouille de France, dans un numéro exceptionnel.

Bien d’autres surprises vous attendent dans ce spectacle à couper le souffle, à partager en famille ou entre amis. Petits et grands s’en souviendront longtemps !

L’amphitéâtre 3000 10, QUAI CHARLES DE GAULLE Cité Internationale, 69006 LYON 06 Cité Internationale Lyon 69006 Métropole de Lyon