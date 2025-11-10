Mirage Le Dôme Marseille Lundi 10 novembre, 20h00 36 – 65 €

Découvrez, sur scène, le plus grand spectacle de magie produit actuellement en France.

Gaël Brinet a toujours gardé en tête cette phrase d’Antoine de Saint-Exupéry « Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve, une réalité. ».

Avec son spectacle Mirage , le petit prince de la magie a gagné son pari.

Mêlant la grande illusion spectaculaire, le close-up revisité, l’interactivité avec le public et le mentalisme, Mirage raconte son histoire. Celle d’un passionné d’avions et de magie qui a toujours cru en sa bonne étoile, allant jusqu’à imaginer l’apparition, en un claquement de doigts, d’un Alpha Jet de la Patrouille de France, dans un numéro exceptionnel.

Bien d’autres surprises vous attendent dans ce spectacle à couper le souffle, à partager en famille ou entre amis. Petits et grands s’en souviendront longtemps !

https://www.fnacspectacles.com/event/gael-pilote-de-lillusion-mirage-le-dome-19680932/?srsltid=AfmBOoovijIr6iO1R1yIOH8szUa5_786TsJQZrpMyKbI1NoY9z9In6Br https://gael-mirage.com/

Le Dôme 48,Av St Just, 13004 MARSEILLE 04 4e Arrondissement Marseille 13004 Bouches-du-Rhône