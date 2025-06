Mirage (Un jour de fête) – Les Bords d’été #5 Parking de la Poste Athis-Mons 6 juillet 2025 18:00

Mirage (Un jour de fête) – Les Bords d’été #5 Dimanche 6 juillet, 18h00 Parking de la Poste Essonne

Gratuit, entrée libre – Dès 8 ans

Compagnie Dyptik

Des pas qui frappent le sol avec force et élégance, têtes hautes, vêtements colorés, soigneusement ajustés. Projet né de différents voyages, Mirage (un jour de fête) s’inspire des danses traditionnelles. Les 8 interprètes s’amusent de la scénographie concentrique, musique, voix et corps arrivant de toute part et proposant ainsi des perceptions multiples, diverses et parfois opposées. Une ode à la fête et au partage, pour conclure en beauté nos Bords d’été.

Évènement proposé par Les Bords de Scènes – Grand-Orly Seine Bièvre.

Parking de la Poste 2 rue Paul-Vaillant-Couturier 91200 Athis-Mons Athis-Mons 91200 Essonne Île-de-France +33 (0)1 69 57 81 10 https://www.lesbordsdescenes.fr

