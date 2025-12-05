Mirages et tendresses d’Ivana Müller La Conciergerie Paris

Mirages et tendresses d’Ivana Müller La Conciergerie Paris vendredi 5 décembre 2025.

Dans mirages et tendresses, Ivana Müller aborde la solidarité comme une expérience concrète, qui mobilise à la fois le corps, l’attention et l’imaginaire. Dans un entrelacs d’actions, une construction fragile s’invente à partir de presque rien, porté par celles et ceux qui agissent, soutiennent, s’ajustent, contribuent, transforment. À l’aide de pelotes de laine et de tasseaux de bois, les quatre interprètes donnent forme, de manière empirique, à une structure qui se tisse, se négocie, s’élève peu à peu, grâce aux gestes, aux choix et à la présence attentive de chacun·e. Inspirée par le concept de tenségrité – principe de tension où chaque élément dépend des autres – l’architecture devient un terrain d’expérimentation sensible où se jouent les gestes d’entraide, d’écoute et d’attention. Comme un rhizome vivant où les corps, les voix et les imaginaires s’entrelacent, se construit un « commun » : un refuge éphémère, une utopie à échelle humaine, guidé par l’élan de tenir, encore, ensemble.

Création 2025

4 interprètes

durée : 1h20

en coréalisation avec le Festival d’Automne à Paris et le Centre des Monuments nationaux

Dans un contexte de crise du commun où les expériences physiques et poétiques collectives se raréfient, Ivana Müller invite à retrouver le goût du faire ensemble, à construire un lieu de soin, d’attention et de relation.

Du vendredi 05 décembre 2025 au dimanche 07 décembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 19h30 à 21h00

payant

De 10 à 20 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-05T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-07T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-05T19:30:00+02:00_2025-12-05T21:00:00+02:00;2025-12-06T19:30:00+02:00_2025-12-06T21:00:00+02:00;2025-12-07T19:30:00+02:00_2025-12-07T21:00:00+02:00

La Conciergerie 2 boulevard du Palais 75001 Paris

Métro -> 4 : Cité (Paris) (76m)

Bus -> 21384758707596 : Cité (Paris) (76m)

Vélib -> Marché aux fleurs (116.40m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.atelierdeparis.org/a-l-affiche/ivana-muller-2/ +33141741707 info@atelierdeparis.org https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN https://www.facebook.com/atelierdeparisCDCN