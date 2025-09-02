Mirages et tendresses – Ivana Müller Carré Saint-Médard-en-Jalles

Mirages et tendresses – Ivana Müller Carré Saint-Médard-en-Jalles jeudi 26 mars 2026.

Mirages et tendresses – Ivana Müller Jeudi 26 mars 2026, 20h30 Carré Gironde

de 11 à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T20:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Fin : 2026-03-26T20:30:00 – 2026-03-26T22:00:00

Fil rouge

Tout est histoire de lien. Ceux que l’on tisse, que l’on noue. Ceux qui se détendent, que l’on rattrape au vol… À la frontière entre philosophie, art visuels et arts du mouvement, Ivana Müller écrit un spectacle en forme de partition dans laquelle chacun·e prend part. L’artiste croate installée à Paris implique le public dans l’élaboration d’un espace protégé, cabane ou cocon : un endroit à ériger ensemble, où nourrir notre imaginaire collectif. Au travers des gestes de solidarité qu’impliquent cette construction, elle interroge l’idée de participation, individuelle, collective et citoyenne. Une expérience pour révéler notre humanité, à traverser comme une utopie, un rêve, ou un mirage.

Carré Place de la république 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 93 18 93 http://carrecolonnes.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacles.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. BUS Lianes 3 arrêt République // VOITURE Rocade sortie 8 direction Saint-Médard-en-Jalles centre-ville

Tout est histoire de lien. Ceux que l’on tisse, que l’on noue. Ceux qui se détendent, que l’on rattrape au vol… théâtre

Elodie Dauguet