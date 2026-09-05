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AGENDA · Mirabel-aux-Baronnies

Miratrail Mirabel-aux-Baronnies

samedi 10 octobre 2026 · Mirabel-aux-Baronnies

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Tennis club Mirabel Piégon
Ville
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Département
Drôme
Tarif

Mirabel-aux-Baronnies

Miratrail

Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10

Date(s) :
2026-10-10

2 courses
11h : 20km – 850m de dénivelé
9h : 40km – 1500m de dénivelé

18h : DJ Sets
Dégustation de vins locaux
Food truck
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Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09  accueil@mirabel-aux-baronnies.fr

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English :

2 races
11 a.m.: 20 km – 850 m elevation gain
9 a.m.: 40 km – 1,500 m elevation gain

6 p.m.: DJ sets
Local wine tasting
Food truck

L’événement Miratrail Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale