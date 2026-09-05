Informations pratiques

Mirabel-aux-Baronnies

Miratrail

Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 09:00:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

2 courses

11h : 20km – 850m de dénivelé

9h : 40km – 1500m de dénivelé



18h : DJ Sets

Dégustation de vins locaux

Food truck

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Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09 accueil@mirabel-aux-baronnies.fr

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English :

2 races

11 a.m.: 20 km – 850 m elevation gain

9 a.m.: 40 km – 1,500 m elevation gain

6 p.m.: DJ sets

Local wine tasting

Food truck

L’événement Miratrail Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale