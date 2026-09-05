Miratrail Mirabel-aux-Baronnies
samedi 10 octobre 2026 · Mirabel-aux-Baronnies
Informations pratiques
Mirabel-aux-Baronnies
Miratrail
Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 09:00:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
2 courses
11h : 20km – 850m de dénivelé
9h : 40km – 1500m de dénivelé
18h : DJ Sets
Dégustation de vins locaux
Food truck
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Tennis club Mirabel Piégon Mirabel-aux-Baronnies 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 15 09 accueil@mirabel-aux-baronnies.fr
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English :
2 races
11 a.m.: 20 km – 850 m elevation gain
9 a.m.: 40 km – 1,500 m elevation gain
6 p.m.: DJ sets
Local wine tasting
Food truck
L’événement Miratrail Mirabel-aux-Baronnies a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale