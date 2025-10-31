Mirebeau by night Halloween Mirebeau

Mirebeau by night Halloween Mirebeau vendredi 31 octobre 2025.

Mirebeau by night Halloween

Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Le Centre socioculturel La Pousse, l’APE Trait d’Union, la FAE et CG Beauty vous invitent à une après-midi et soirée spéciale Halloween, pleine de frissons et de bonne humeur.

Le Centre socioculturel La Pousse, l’APE Trait d’Union, la FAE et CG Beauty vous invitent à une après-midi et soirée spéciale Halloween, pleine de frissons et de bonne humeur.

Au programme

Animations, stands et ateliers créatifs 14h30 17h30

Rallye photo “Où est Casper ?” (avec la FAE) 14h30 17h30

Maquillage proposé par CG Beauty 14h 17h

Jeu de piste familial dans Mirebeau 17h 20h

Boum organisée par l’APE 19h 22h

(avec foodtruck “Shop and Pizz” et buvette)

Stand photo tout au long de l’après-midi .

Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 86 98 02 89 accueil@lapousse-csc86.org

English : Mirebeau by night Halloween

The Centre socioculturel La Pousse, the APE Trait d?Union, the FAE and CG Beauty invite you to a special Halloween afternoon and evening, full of thrills and spills.

German : Mirebeau by night Halloween

Das soziokulturelle Zentrum La Pousse, die EV Trait d’Union, die FAE und CG Beauty laden Sie zu einem speziellen Halloween-Nachmittag und -Abend voller Grusel und guter Laune ein.

Italiano :

Il Centro socioculturale La Pousse, l’APE Trait d’Union, la FAE e CG Beauty vi invitano a un pomeriggio e a una serata di Halloween speciali, pieni di emozioni e brividi.

Espanol :

El Centre socioculturel La Pousse, la APE Trait d’Union, la FAE y CG Beauty le invitan a una tarde y noche especiales de Halloween, llenas de emociones fuertes.

L’événement Mirebeau by night Halloween Mirebeau a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme du Haut-Poitou