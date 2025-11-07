Mireille Mathieu – 60 ans d’amour Cité des Congrès Nantes

Mireille Mathieu – 60 ans d’amour Cité des Congrès Nantes vendredi 7 novembre 2025.

2025-11-07 20:30

39 € à 109 €
Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/mireille-mathieu.html
Tout public

En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu. S’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le publicUn véritable conte de fée pour une carrière et une voix unique. Concert dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/mireille-mathieu.html