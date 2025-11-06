Mireille Mathieu- 60 ans d’amour Le Pin Galant Mérignac

TARIF UNIQUE : 79 €

Début : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

Fin : 2025-11-06T20:30:00 – 2025-11-06T22:00:00

Depuis 1965 partout dans le monde résonne le message du cœur d’une petite avignonnaise devenue un jour ambassadrice de la chanson française !

Icône incontournable, honorée par de nombreuses récompenses, Mireille Mathieu a su s’entourer de grands auteurs compositeurs qui lui ont façonné sur mesure un répertoire unique pour elle.

Régulièrement invitée d’honneur des plus grands chefs d’états, elle interprète aussi de nombreux duos prestigieux avec des stars françaises et internationales ; de Charles Aznavour à Placido Domingo en passant par Nana Mouskouri, ABBA et Sacha Distel.

Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, 3 500 concerts, 1 200 chansons en douze langues, 75 albums, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public.

L’occasion de retrouver sur notre scène cette artiste légendaire avec ses plus grands succès : Mille colombes, Une femme amoureuse, Mon Credo, Bravo tu as gagné, Paris en colère…

Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix uniques

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://lepingalant.notre-billetterie.com/billets?seance=3615&kld=2526 »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

