Mireille Mathieu Cité Internationale Lyon 6e Arrondissement

Mireille Mathieu

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement Rhône

Tarif : 43 – 43 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu. S’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.

.

Cité Internationale 1 quai Charles de Gaulle Lyon 6e Arrondissement 69006 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

In 1965, at the Jeu de la Chance, the famous TV talent show, the public discovered and acclaimed Mireille Mathieu. A meteoric rise followed, and Mireille became an icon of French chanson.

German :

1965 entdeckte das Publikum Mireille Mathieu bei Jeu de la Chance, einer berühmten Fernsehshow, und verehrte sie. Es folgte ein kometenhafter Aufstieg und Mireille wurde zu einer unumgänglichen Ikone des französischen Chansons.

Italiano :

Nel 1965, al Jeu de la Chance, il famoso talent show televisivo, il pubblico scopre e acclama Mireille Mathieu. Seguì un’ascesa fulminante e Mireille divenne un’icona della chanson francese.

Espanol :

En 1965, en el Jeu de la Chance, el famoso concurso televisivo de talentos, el público descubrió y aclamó a Mireille Mathieu. Siguió un ascenso meteórico y Mireille se convirtió en un icono de la chanson francesa.

L’événement Mireille Mathieu Lyon 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-10-18 par Lyon Tourisme et Congrès / ONLYLYON Tourisme