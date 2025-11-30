MIREILLE MATHIEU – NOUVEAU SIECLE Lille

MIREILLE MATHIEU Début : 2025-11-30 à 17:00. Tarif : – euros.

Suite à une indisponibilité de la salle en raison de travaux, le concert initialement prévu le 30 novembre 2025 au Nouveau Siècle à Lille aura finalement lieu au Théâtre Sébastopol de Lille.Les billets achetés pour le Nouveau Siècle restent valables pour le Théâtre Sébastopol mais la configuration des salles étant différente, nous ne pourrons malheureusement pas garantir exactement le même placement.C’est pourquoi les 8 premiers rangs de l’orchestre seront réservés aux personnes ayant des billets du Nouveau Siècle.Si cette solution ne convenait pas à certains d’entre vous, nous vous invitons à faire rembourser vos places auprès de vos points de vente respectifs jusqu’au 10/10/2024 . Passé ce délai il ne nous sera plus possible de rembourser.Le Nouveau siècle et Nuits d’artistes s’excusent pour ce changement de salle indépendant de leur volonté.En 1965, au Jeu de la Chance, célèbre télé crochet, le public découvre et plébiscite Mireille Mathieu, s’en suit une ascension fulgurante et Mireille devient une icône incontournable de la chanson française.Avec 200 millions de disques vendus dans le monde, Mireille fête en chansons ses 60 ans d’une vie d’amour avec le public Un véritable conte de fée pour une carrière et une voix uniques.

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59